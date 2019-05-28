Жительница Сямженского района, выгораживая брата, сказала медикам, что ее муж сам ударил себя ножом в грудь

32-летний житель Сямженского района подозревается в причинении ранения супругу своей сестры. Выгораживая брата, женщина сначала сказала, что ее муж совершил попытку суицида, а потом взяла вину на себя.

Инцидент произошел в деревне Мякотиха. Утром 4 мая в больницу с ножевым ранением груди был доставлен 54-летний местный житель. Супруга пациента рассказала врачам, что мужчина решил покончить с собой. Во время проверки следователи убедились в сомнительности этой версии, и тогда женщина призналась, что это она ударила ножом супруга.

— Сопоставляя уже добытые данные, следователи заподозрили, что женщина покрывает родственника — ее брат 1986 г. р. проживал постоянно с ними и в момент произошедшего находился в доме. В ходе допроса его 42-летняя сестра все же рассказала следователям, что между мужчинами из-за выпитого алкоголя произошла ссора, закончившаяся ударом ножа, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый свою вину в нападении признал, но отметил, что смерти родственнику не желал. Свое поведение объяснил состоянием опьянения. Вместе с сестрой они сразу же вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Ведется следствие.