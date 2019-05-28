Районам Вологодской области разрешили использовать сэкономленные на торгах бюджетные деньги

Муниципалитетам Вологодской области разрешили не возвращать в региональный бюджет средства, сэкономленные в ходе аукционов на строительство и ремонт крупных объектов. Теперь эти деньги можно будет использовать на проведение дополнительных работ, сообщает пресс-служба главы региона.

«Сегодня я принял решение всю экономию от торгов оставить в районах на тех же самых объектах, на которых она и была получена. Высвободившиеся ресурсы должны быть направлены на проведение дополнительных работ в наших школах, больницах, детских садах и домах культуры», - подчеркнул Олег Кувшинников.

По итогам первый волны градостроительных советов в муниципалитетах Вологодской области было сформулировано свыше 1200 поручений. Количество объектов, по которым принято решение о строительстве, ремонту и реконструкции, в этом году приближается к 500.

По данным пресс-службы губернатора, на сегодняшний день уже заключено 212 контрактов во всех 28 муниципалитетах, еще по 65 объектам проводятся конкурсы на выбор подрядчиков. При этом в результате проведенных аукционов практически по всем объектам образовалась экономия бюджетных средств. При существующем механизме районы должны вернуть сэкономленные деньги в областную казну.

Олег Кувшинников говорит, что с просьбами изменить установленный порядок к нему не раз обращались старосты, местные жители и руководители социальных учреждений, в которых и ведутся ремонтные работы.

Губернатор особо отметил, что районам необходимо в кратчайшие сроки определить потребности и запускать конкурсные процедуры на дополнительные работы. Это необходимо, чтобы не допустить отставания от графиков и сдать все объекты в установленные сроки.