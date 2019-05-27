Череповецкие спортсмены завоевали три медали на чемпионате Северо-Запада по дзюдо

27.05.2019 [Спорт]

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по дзюдо прошел в минувшие выходные в городе Тосно Ленинградской области. Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца: братья Павел и Петр Беляевы, и Ксения Тугуши (тренер Андрей Орлов).

Петр Беляев завоевал золотую медаль: в финале весовой категории до 66 кг. череповчанин был сильнее Владислава Трифонова из Ленинградской области. Ксения Тугуши заняла второе место среди женщин, в весовой категории до 48 кг. А Павел Беляев завоевал бронзу в категории до 60 кг., уступив в полуфинале будущему победителю Зауру Калашаову.

Пётр и Ксения теперь примут участие в чемпионате России по дзюдо, который пройдет в с 5 по 10 сентября, в городе Назрань, республика Ингушетия. 

Тэги: дзюдо

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