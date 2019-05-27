Выставка с уникальной иконой XVII века открылась в Великом Устюге

В музее древнерусского искусства Великого Устюга открылась выставка одного экспоната. На ней представлена уникальная икона XVII века «Святой праведный Прокопий Устюжский, с житием в сорока клеймах». Историки датируют ее 1669 годом.

- Сорок клейм иконы иллюстрируют житие Прокопия Праведного, который стал первым на Руси святым, принявшим на себя духовный подвиг юродства. Сохраняя условность стиля, иконописец сумел создать духовный образ святого, обладающий большой внутренней убедительностью, - сообщает Великоустюгский государственный музей-заповедник.

Близко рассмотреть все клейма иконы, написанные миниатюрным письмом, посетители выставки смогут благодаря фотографиям Романа Вепрева. Выставка одной иконы будет работать в музейном здании Великого Устюга на Советском проспекте, 84 по 31 октября.