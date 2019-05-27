Серию иллюстраций к «Евгению Онегину» покажут на выставке в Вологде

В Вологде 31 мая откроется выставка художника Дмитрия Белюкина «Пушкиниада». На ней представлены около 150 картин, среди которых — серия иллюстраций к роману «Евгений Онегин» и живописные работы, посвященные усадебной культуре пушкинской эпохи.

Проект «Пушкиниана. Живопись. Графика» приурочен к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Дмитрий Белюкин — представитель русской классической школы живописи.

— Дмитрий Белюкин работает практически во всех жанрах: историческая картина, портрет, пейзаж, книжная иллюстрация. Его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее А. С. Пушкина, Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в собрании Российской академии художеств, в частных коллекциях в России, Западной Европе и США, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

По словам художника, пушкинская эпоха — его любимая. Над серией работ «Пушкинина» Дмитрий работал шесть лет, досконально изучил эпоху, костюмы, быт, пейзажи Санкт-Петербурга и Москвы начала XIX века.

Выставка откроется в художественном отделе Вологодского музея-заповедника и будет работать до 1 сентября.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде с 1 по 6 июня пройдет Пушкинский фестиваль. В его программе интеллектуальные игры, экскурсии, концерты и чтение стихов классика.