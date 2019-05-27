В Череповце подросток за рулем родительского авто сбил женщину на парковке и убежал

В Череповце 17-летний подросток без водительских прав сбил на парковке женщину и скрылся с места ДТП, бросив машину. Инцидент произошел утром 25 мая на Шекснинском проспекте.

Отдел ГИБДД по Череповцу сообщает, что юноша за рулем «Шкоды», принадлежащей его родителям, двигался задним ходом и совершил наезд на 32-летнюю женщину. Молодой человек скрылся с места происшествия, пешеход получила ссадины кистей, колена, ушиб правой стопы. Полицейские вычислили подростка, ему грозит ответственность за управление автомобилем без прав и оставление места происшествия.