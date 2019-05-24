Выставка антикварных кукол откроется в Вологде 28 мая

24.05.2019 [Общество]
Выставка антикварных кукол откроется в Вологде 28 мая

Выставка «Путешествие в мир кукол» откроется в художественном отделе Вологодского музея-заповедника 28 мая. В экспозиции антикварные авторские куклы XIX века, их игрушки, кукольная и детская одежда, предметы посуды и мебели из коллекции искусствоведа Марины Политовой.

— В Вологду приехала лишь часть коллекции, представляющая историю кукол XIX века: именно этот период принято называть «золотым веком» кукол, ведь их создавали из фарфора — невероятно дорогого материала, сравнимого с золотом. Куклы того времени имеют определенную типологию лиц и тел (младенец, кукла-ребенок и кукла-дама). В соответствии с «возрастом» куклы создавался и ее гардероб, в котором сегодня можно проследить эволюцию детского и женского костюма. Кроме того, кукол окружала вся необходимая для их кукольной жизни обстановка, а также многообразие аксессуаров, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

На выставке можно будет узнать типологию антикварных кукол, этапы их производства, историю кукольного производства Европы, чем французские куклы отличаются от германских. Основная часть кукол на выставке немецкого производства, но также присутствуют куклы Франции, Англии, США, Японии и Китая.

 

 

Тэги: куклы, выставка
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