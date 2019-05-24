Шестеро детей Алексея Мордашова попали в рейтинг самых богатых наследников России

24.05.2019 [Экономика]
Шестеро детей Алексея Мордашова попали в рейтинг самых богатых наследников России

Инфографика forbes.ru

Четверо сыновей и две дочери владельца «Северстали» Алексея Мордашова попали в рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, который составил Forbes. Всего в  нем 48 представителей второго поколения, которые унаследуют $238 млрд.

Дети Алексея Мордашова оказались на 13 строчке рейтинга. Учитывая, что состояние бизнесмена оценивают в 20,8 млрд рублей, доля каждого ребенка при равноправном разделении составит 3,5 млрд рублей.  В Forbes отмечают, что у владельца «Северстали» самое большое количество наследников по сравнению с другими российскими миллиардерами.

На первом месте рейтинга — сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. Он может унаследовать 21,8 млрд долларов состояния отца.

Тэги: Мордашов, «Северсталь», дети

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