Вологжанин получил 400 тысяч рублей из бюджета за консультации малого бизнеса, которые не проводил

24.05.2019 [Общество]

В Вологде руководитель консалтинговой фирмы  через «Региональный центр поддержки предпринимательства» незаконно получил из бюджета 400 тысяч рублей. В отношении 48-летнего коммерсанта возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 и 2017 годах подозреваемый, фактически руководивший ООО «РККА» («Региональным коммуникационным консалтинговым агентством»), используя свое положение, представил в Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области акты оказания услуг представителям малого и среднего бизнеса. Эти документы содержали ложные сведения о предоставлении консультационных услуг предпринимателям. В реальности эти консультации не проводились, однако руководителю «РККА» удалось получить за них 400 тысяч рублей субсидии.

— За счет федерального и областного бюджетов денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет ООО «РККА», что повлекло причинение ущерба бюджету, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас обстоятельства совершенного мошенничества устанавливаются, ведется следствие.

Ранее Newsvo сообщал, что экс-руководителя Регионального центра поддержки предпринимательства подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч.1 статьи 201 УК РФ. По нашим данным, речь идет о Татьяне Крицкой, которая возглавляла центр с октября 2015 по сентябрь 2018 года.

29 июня 2018 года на сайте Контрольно-счетной палаты появилась информация о проверке «Регионального центра поддержки предпринимательства». Ведомство обнаружило в работе центра множественные нарушения. Поддерживая бизнес, РЦПП «потерял» около 25 миллионов рублей бюджетных средств. Эти деньги были потрачены на семинары, о которых никто не слышал, и на испытания, о которых никто не знал. Об этих и других нарушениях читайте в статье Newsvo «Поддержали, как смогли».

Тэги: предприниматели, бизнес, РЦПП

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