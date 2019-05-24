В Череповце спасатели сняли с высокого дерева 9-летнюю девочку

В Череповце спасатели сняли с дерева 9-летнюю девочку. На восмьмиметровую высоту ребенок забрался, играя, а вот слезть уже не смог.

Сигнал о происшествии поступил в отдел вневедомственной охраны Росгвардии вчера около девяти часов вечера. Одна из жительниц города рассказала, что шла по улице Строителей и в парковой зоне, неподалеку от здания росгвардейцев, услышала крик ребенка. Девочка сидела на высоком дереве, держалась за сухую ветку и звала на помощь.

Сотрудники Росгвардии немедленно прибежали к указанному месту. Девочка была на ветке над тротуаром, на высоте примерно восьми метров, она плакала и звала на помощь.

- Стражи правопорядка вызвали спасателей и до их прибытия успокаивали и беседовали с ребенком. Росгвардейцам 9-летняя девочка рассказала, что заигралась, залезла на высокую ветку, но обратно слезть уже не смогла, поскольку испугалась высоты. Бойцы вневедомственной охраны встали кольцом под веткой и вытянули руки, чтобы в случае падения ребенка схватить ее, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Через несколько минут на место приехали спасатели, вместе с бойцами Росгвардии они растянули специальное полотно, на которое затем спрыгнула девочка. Признаков травм и повреждений у нее не было.

Выяснилось, что школьница живет неподалеку, на место вызвали мать ребенка. Сотрудники Росгвардии передали девочку ей и провели с обеими беседу по технике соблюдения безопасности.