Причал для катеров на Пречистенской набережной в Вологде установили без разрешения департамента

Предприниматель, установивший причал на отремонтированной Пречистенской набережной в Вологде и перекрывший спуск к воде, не согласовал работы с областным департаментом природных ресурсов. Об этом говорится в ответе ведомства координатору градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольге Смирновой.

— В департамент заявление от ИП Бобкова Е. А. на предоставление в пользование водного объекта (р. Вологда) для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений (причала) не поступало, решение не оформлялось, — говорится в письме.

При этом, по данным департамента, предпринимателю по договору водопользования был предоставлен участок акватории реки в створе улицы Комсомольской «для размещения плавательных средств».

Напомним, о том, что единственный спуск к воде на отремонтированной за федеральные средства Пречистенской набережной перекрыт причалом индивидуального предпринимателя, градозащитники сообщили 17 мая.

— По мнению предпринимателей договор водопользования позволяет перекрывать общественное пространство в городе: «Можно ведь и по камушкам спуститься к воде». Впрочем, нет никаких указаний, что договор водопользования разрешает причал в этом месте. В 2018 году причал стоял на набережной VI Армии у дома, вблизи дома 127.

Департамент природных ресурсов направил информацию о незаконном причале в Росприроднадзор.