Вологодские шахматисты завоевали бронзу спартакиады учащихся Северо-Запада

Сборная Вологодской области завоевала третье место спартакиады учащихся по шахматам Северо-Запада. Соревнования прошли в городе Тосно Ленинградской области с 15 по 22 мая.



В составе сборной Вологодской области выступали Кирилл Шошин, Ярослав Смирнов, Елизавета Круглова и Василиса Шабанова. Вологжане завоевали 14,5 очков, столько же, сколько у команды из Калининграда, но по дополнительным показателям обошли их, показав лучший результат на первых двух досках, и заняли третье место.



Успешней всех в вологодской команде выступила Елизавета Круглова, одержав 4 победы. 1 партию она свела в ничью и 1 проиграла.



Отметим что победу одержала сборная Санкт-Петербурга, на втором месте Архангельская область. Эти сборные и будут представлять наш округ на Всероссийском финале.