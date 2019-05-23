В Вологде открылась выставка картин «Музыка в искусстве. Искусство в музыке»

Выставка картин художника Дмитрия Каблукова «Музыка в искусстве. Искусство в музыке» открылась в арт-холле «S. Dali» на Герцена, 2А в Вологде (ресторан «Верещагин»). Это первая персональная выставка живописи автора.

«Все, чем я занимаюсь, велит мое сердце и душа. Вся правда заключается в пластинках, что слушаю, в холстах, что изображаю. В своём проекте я хотел бы показать, как живопись и музыка развивались от поколения к поколению и были дополнением друг друга, генераторами новых идей и миров», — говорит Дмитрий Каблуков.

Увидеть работы художника можно до 31 июля. Вход свободный, подробная информация в группе выставки в соцсети.