В Вологде открылась выставка картин «Музыка в искусстве. Искусство в музыке»

23.05.2019 [Культура]
В Вологде открылась выставка картин «Музыка в искусстве. Искусство в музыке»

Выставка картин художника Дмитрия Каблукова «Музыка в искусстве. Искусство в музыке» открылась в арт-холле «S. Dali» на Герцена, 2А в Вологде (ресторан «Верещагин»). Это первая персональная выставка живописи автора.

«Все, чем я занимаюсь, велит мое сердце и душа. Вся правда заключается в пластинках, что слушаю, в холстах, что изображаю. В своём проекте я хотел бы показать, как живопись и музыка развивались от поколения к поколению и были дополнением друг друга, генераторами новых идей и миров», — говорит Дмитрий Каблуков.

Увидеть работы художника можно до 31 июля. Вход свободный, подробная информация в группе выставки в соцсети.

Тэги: выставка, художники
Фото из группы выставки в соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды загорелись два деревянных дома
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
В Вологде из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзал и несколько торговых центров
В Вологде осудили офицера, спровоцировавшего аварию с четырьмя погибшими в Сокольском районе
«Снежных валов не обнаружено»: в Вологде чиновники в мае проверили работу «Магистрали» по жалобе на снег
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
Опрос для галочки: в Вологде собирают подписи за строительство школы, решение о котором уже принято
В Череповце погиб 17-летний подросток
20.05.2019 [Общество]

Опрос для галочки: в Вологде собирают подписи за строительство школы, решение о котором уже принято

3015
3
20.05.2019 [Общество]

На новые маршруты в Вологде опять пустили автобусы, недоступные для маломобильных пассажиров

2137
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Советник мэра Алексей Комов: «Вологда — город Пьеро, ходящих мимо друг друга.  А я вот Арлекин приехал»
Причал для катеров на Пречистенской набережной в Вологде установили без разрешения департамента
Вологодские шахматисты завоевали бронзу спартакиады учащихся Северо-Запада
В Вологде открылась выставка картин «Музыка в искусстве. Искусство в музыке»
845 тысяч рублей потратят в Вологде на подготовку к сезону и содержание пляжа в парке Мира
Двое череповчан воровали металлические листы с крыш жилых домов
В Устюженском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками
 


23.05.2019 [Общество]

Советник мэра Алексей Комов: «Вологда — город Пьеро, ходящих мимо друг друга.  А я вот Арлекин приехал»

403
0
22.05.2019 [БлогоVO]

Набережная: ожидание и реальность

1042
0
23.05.2019 [Обзор Прессы]

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

136
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика