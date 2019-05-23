В Устюженском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками

В Устюженском районе ведутся поиски 24-летнего рыбака: лодка, в которой он плыл, перевернулась.

Инцидент произошел сегодня на реке Молога в районе деревни Ветренниково. Двое молодых людей, 24 и 27 лет, плыли на лодке, но в какой-то момент она перевернулась, и рыбаки оказались в воде. 27-летний мужчина смог самостоятельно добраться до берега, поиски его 24-летнего приятеля еще ведутся, сообщает УМЧС по Вологодской области.

Как ранее соообщал Newsvo, похожий случай произошел 23 апреля на реке Сухоне возле деревни Рязанка Сокольского района. Там тоже перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одного из них, 63-летнего мужчину, удалось спасти - с переохлаждением он был госпитализирован в Сокольскую ЦРБ. Его 40-летний знакомый утонул.