Футболисты из Череповца обыграли вологодскую команду со счетом 2:1

23.05.2019 [Спорт]

Первенство России по футболу среди любительских команд III лиги «Золотое кольцо» стартовало накануне. Футбольный клуб «Череповец» в областном дерби принимал на своем поле «СДЮШОР-Вологда».

Счёт на 30-й минуте матча открыли хозяева поля после гола Андрея Опанасюка. Сразу после перерыва Денис Подрядчиков удвоил преимущество череповчан, но спустя двенадцать минут вологжанам удалось сократить своё отставание. Никита Малютин забил первый гол «СДЮШОР-Вологда» в чемпионате, установив тем самым окончательный счёт 2:1 в пользу футболистов Череповца.

В следующем туре, 29 мая, «СДЮШОР-Вологда» на своем поле примет «Спартак» из Костромы, а ФК «Череповец» во Владимире встретится с «Торпедо-м-СШОР».

Тэги: Футбол, Золотое кольцо

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