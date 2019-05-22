Жители Вологодского района смогут пожаловаться на завалы мусора с помощью QR-кодов

Жители Вологодского района смогут пожаловаться на невывезенный мусор, просканировав QR-код на контейнерной площадке. На них планируют устанавливать таблички с символами, в которых закодирована гиперссылка. При сканировании при помощи смартфона гиперссылка будет вести на страницу сайта района, на которой принимаются обращения от граждан по вопросам «мусорной реформы».

— На сайте Вологодского муниципального района создан виртуальный Центр реагирования на обращения граждан по проблемам с вывозом ТКО. Теперь попасть в наш Центр можно прямо с мусорной площадки, считав QR-код, нанесенный на бак или ограждение. Гипер-ссылку к первым бакам «прикрутим» уже на этой неделе, — пишет в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

В перспективе, как отмечает Сергей Жестянников, QR-коды должны появиться на всех контейнерных площадках района.

По данным пресс-службы Вологодского района, в ближайшее время в Майском, Семенковском, Сосновском поселениях будут установлены 30 дополнительных контейнеров. Баки купят за счет перевозчика, резервов поселений.