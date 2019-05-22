В Вологде оборудуют новый школьный стадион

Футбольное поле с беговыми дорожками появится рядом со школой № 25 в микрорайне Лукьяново Вологды. Из городского бюджета на строительство объекта уже выделено 6,2 млн рублей.



Поручение о полном ремонте школьного стадиона дал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на городском градостроительном совете. Кроме этого, вопрос ремонта обсудили с жителями ТОСов «Лукьяново» и «Станкозавод».



«Проектно-сметная документация и проект привязки уже подготовлены. В ближайшее время начнутся работы: дренаж, выкорчевывание старых деревьев, засыпка грунта, подготовка футбольного поля и беговых дорожек. Замечательно, если этот проект будет типовым для всех школ города. Я считаю, что стадион — важный для физического развития детей элемент в любой школе», — говорит директор школы № 25 Евгений Баландин.



Данный проект станет типовым для других учебных заведений, что позволит сократить расходы на стадии подготовки к строительству на других подобных объектах.



На стадионе в Лукьяново также обустроят тренажерный комплекс. Его установят по инициативе ТОС «Лукьяново» в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». На эти цели из бюджета Вологды выделен 1 млн рублей.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.