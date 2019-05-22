«Повысился тариф»: россияне ответили, какие изменения они заметили после «мусорной реформы»

Около 60% опрошенных россиян заметили изменения после вступления в силу «мусорной реформы». При этом самым популярным ответом на то, что изменилось, стало повышение тарифа за вывоз мусора (43%). А 39% вообще не заметили каких-либо изменений.

Такие данные содержатся в итогах опроса Левада-Центра*, который проводился 21–27 марта 2019 года в 50 субъектов РФ. Всего были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

На вопрос «Заметили ли вы какие-либо изменения в ситуации вывоза мусора в вашем населенном пункте с 1 января 2019 года? Если да, то какие?» можно было выбрать несколько вариантов ответа (ред. - числа в графике обозначают проценты):

Напомним, что одна из задач «мусорной реформы» - постепенное создание инфраструктуры раздельного сбора. Как сообщает Левада-Центр, в ряде регионов операторы начали устанавливать специальные баки. В Вологодской области в этом плане пока никаких изменений.

По результатам опроса 16% респондентов уже сортируют отходы дома, а половина опрошенных выразила готовность присоединиться к такой практике, если баки будут находиться рядом с их домом.

Готовность сортировать мусор (по данным вопроса «Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки?».

Согласно опросу, чаще всего готовы сортировать отходы люди до 45 лет и жители Москвы.

Респондентам, выбравшим ответ «нет» (29%), задавался вопрос о причинах, по которым они не готовы сортировать отходы у себя дома. 36% из них ответили, что у них нет на это времени, 30% объяснили тем, что нет места дома, и около четверти (27%) сомневаются, что отходы из специальных баков дальше пойдут на переработку. Отметим, что у вологжан тоже есть такие сомнения:

- Мне мусорщики сказали, что сортировка мусора - фикция, потому, что выкидывают на свалке все в одну кучу, - написал в комментариях на сайте Newsvo в 2017 году вологжанин Дмитрий Смирнов.

Левада-Центр отмечает, что за три года увеличилась доля жителей России, которые уже вовлечены в той или иной мере в практику сортировки отходов у себя дома.

- Одним из важных условий успешного вовлечения жителей в практику раздельного сбора отходов при создании соответствующей инфраструктуры является освещенность и прозрачность для населения всей цепочки действий по обращению с отходами, - делает вывод социолог Левада-Центра Ксения Агапеева.

Как ранее писал Newsvo, в Вологде многие жители также хотели бы выкидывать мусор раздельно, однако у них нет такой возможности. Несколько лет назад "Вторресурсы" в Вологде начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора отходов, но вскоре их убрали. Свое решение руководство фирмы объяснило тем, что отсортированные отходы из баков воруют, поэтому компания теряет доход. Почему "Вторресурсы" не устанавливали закрытые контейнеры, как в других странах, где внедрена эта практика, из которых нельзя что-либо достать, не понятно.