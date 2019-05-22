В Вологде по решению суда расторгнут договор о развитии застроенной территории в районе улицы Самойло

22.05.2019 [Общество]

В Вологде по решению суда расторгнут договор развития застроенной аудитории в районе улицы Самойло, заключенный городской администрацией  и ООО «СаМат» в марте 2016 года. Подрядчик не выполнил его условия из-за того, что решение Гордумы о смене категории этажности строительства на данном участнике признали незаконным.

Как следует из материалов дела, 23 марта 2016 года департамент градостроительства и инфраструктуры Вологды заключил с ООО «СаМат» договор, предметом которого было развитие застроенной территории, расположенной вблизи домов №№ 22, 24 по улице Образцова, вблизи домов №№ 15,17 по улице Заречной, вблизи домов №№ 33,35,36 по улице Самойло. По условиям соглашения, фирма должна была представить городским властям проект планировки и межевания данной территории, предоставить новое жилье людям, проживающим там в аварийных домах, заплатить городу по договору 3 929 000 руб. За это город передал бы указанные земельные участки инвестору в аренду  для последующего строительства без проведения торгов.

На указанной территории «СаМат» планировал постройку  двух 5-8 этажных многоквартирных домов. На момент заключения договора указанные территории находились в жилой зоне Ж-4, допускающей возведение домов смешанной этажности. Однако позже, в 2017 году решением суда перевод этой земли из категории Ж-1 (для размещения жилых домов этажностью 1-3 этажа)в Ж-4 признали незаконным, а соответствующее решение гордумы от 2015 года отменили.

— Как следствие, в период действия спорного договора были признаны недействующими, либо утратившими силу все нормативные документы, на основании которых в соответствии с пунктом 2.1.3. застройщик должен был подготовить проект планирования и проект межевания застроенной территории, — говорится в материалах дела.

В итоге подрядчик свои обязанности не выполнил, а администрация города обратилась в арбитражный суд с требованием расторгнуть договор и взыскать с «СаМата» неустойку в 41 млн рублей.

Арбитражный суд пришел к выводу, что исполнение договора о развитии застроенной территории в сложившихся условиях стало невозможным, «поскольку цель договора при указанных обстоятельствах является недостижимой». Тем не менее, он постановил взыскать с подрядчика не 41 заявленных чиновниками миллионов, а 1,6 млн, поскольку пришел к выводу, что сумма, заявленная горадминистрацией, «явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства».

Тэги: переселение, инвесторы, Строительство

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