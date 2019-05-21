Ранее судимый за незаконную игорную деятельность череповчанин вновь организовал сеть клубов-казино

В Череповце полицейские пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. Задержан 41-летний предполагаемый организатор нелегального бизнеса и трое его подельников.

67 единиц техники, использовавшейся для азартных игр, были изъяты из нескольких помещений в разных районах города. Системные блоки направлены на экспертизу.

- По предварительной версии, 41-летний житель Череповецкого района, а также жители г. Череповца: мужчина 1986 г.р. и две женщины 1981 и 1988 г.р., с целью проведения незаконной игорной деятельности и получения дохода арендовали помещения на территории города металлургов. Предполагаемые организаторы оснастили их игровым оборудованием, системами видеонаблюдения и безопасности, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полиции отмечают, что задержанный череповчанин ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 (Незаконные организация и проведение азартных игр). Ведется следствие.