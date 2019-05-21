Больше килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские в Вологде

В Вологде полицейские в ходе спецоперации задержали продавца с оптовой партией синтетических наркотиков. Житель Архангельской области торговал запрещенными веществами в своем регионе и на территории Вологодской области.

- При личном досмотре полицейские обнаружили у злоумышленника пакет с веществом голубого цвета, а также электронные весы и полиэтиленовые пакеты, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Экспертиза показала, что в свертке находится синтетический наркотик, его вес составил более килограмма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.