В Череповце погиб 17-летний подросток

В Череповце 17-летний подросток умер в больнице, сообщает официальный сайт мэрии. Он шел по Октябрьскому мосту, а потом его нашли на бетоне под ним.

Инцидент произошел накануне, 20 мая, юноша был на мосту вместе с приятелем, затем [Роскомнадзор] с него, но не в воду, а на бетон.

«Юношу отвезли в больницу, он был в коме, но потом скончался», — сообщили cherinfo в центре по защите населения и территорий от ЧС.

По факту гибели молодого человека региональное управление следственного комитета начало проверку.