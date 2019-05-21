В России родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации

21.05.2019 [Общество]

В России родственникам разрешили посещать пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Соответствующие поправки во вторник, 21 мая, внесли в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» депутаты Госдумы.

- Предлагается установить обязанность медицинской организации предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Порядок доступа в реанимации разработает Министерство здравоохранения.

Необходимость таких изменений авторы закона обосновывают тем, что сейчас право пустить или не пустить родственников в реанимацию к человеку остается «жестом доброй воли главного врача». Это часто вызывает негативную реакцию у людей. 

Тэги: больница, реанимация, законы. Госдума

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