В Кирилловском районе отреставрируют корпус Горицкого монастыря, стена которого рухнула в 2015 году

21.05.2019 [Общество]

Объявлен поиск подрядчика на реставрацию в 2019 году Казенного корпуса Горицкого монастыря. Это тот самый корпус, часть которого обрушилась в мае 2015 года вместе с примыкавшим участком монастырской стены.

По данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта – 69,9 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

В перечне работ – разборка и воссоздание кирпичной кладки как на фасаде корпуса, так и внутри, кровельные работы, устройство пола и лестниц, а также «воссоздание столярных заполнений оконных/дверных проемов».

Заказчик - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Заявки принимаются до 27 мая, подвести итоги планируют 30 мая.

Горицкий монастырь является памятником архитектуры федерального назначения. Это действующий женский монастырь, он был основан в XVI веке и сразу же стал частым местом ссылок. Среди его знаменитых заключенных – жены Ивана Грозного и дочь Бориса Годунова.

Тэги: реставрация, Горицы

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