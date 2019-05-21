Право на золотую медаль выпускники школ теперь должны подтверждать высокими баллами ЕГЭ
С 2019 года в России изменились правилах получения золотой медали выпускниками школ. Теперь свое право на награду «За особые успехи в учении» нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ.
- Вы знаете, что в СМИ неоднократно рассматривали ситуации, которые были связаны именно с тем, что выпускнику выдавалась золотая медаль, а при прохождении государственной итоговой аттестации отметки были значительно ниже. Этот вопрос вызывал споры, и с 2019 года приказом министерства просвещения этот вопрос урегулирован, - отметила начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.
Теперь для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» необходимо выполнить два условия. Первое – все итоговые отметки должны быть «отлично». Второе – выпускник должен набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике (профильного уровня) или при получении оценки 5 по математике базового уровня. Если экзамен проходил в форме ГВЭ («Государственный выпускной экзамен»), то для получения аттестата с отличием выпускник должен получить отметки 5 по математике и русскому языку.
- В зависимости от правил поступления в конкретный вуз, золотая медаль позволит выпускникам получить дополнительные баллы, которые суммируются с результатами ЕГЭ, либо получить преимущество при зачислении в случае, если медалист и другой абитуриент без медали наберет одинаковое количество баллов. Информацию о правилах приема уточняется на сайте конкретного вуза, - сообщает департамент образования.