Право на золотую медаль выпускники школ теперь должны подтверждать высокими баллами ЕГЭ

21.05.2019 [Общество]

С 2019 года в России изменились правилах получения золотой медали выпускниками школ. Теперь свое право на награду «За особые успехи в учении» нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ.

- Вы знаете, что в СМИ неоднократно рассматривали ситуации, которые были связаны именно с тем, что выпускнику выдавалась золотая медаль, а при прохождении государственной итоговой аттестации отметки были значительно ниже. Этот вопрос вызывал споры, и с 2019 года приказом министерства просвещения этот вопрос урегулирован, - отметила начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

Теперь для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» необходимо выполнить два условия. Первое – все итоговые отметки должны быть «отлично». Второе – выпускник должен набрать не менее 70 баллов по русскому языку и математике (профильного уровня) или при получении оценки 5 по математике базового уровня. Если экзамен проходил в форме ГВЭ («Государственный выпускной экзамен»), то для получения аттестата с отличием выпускник должен получить отметки 5 по математике и русскому языку.

- В зависимости от правил поступления в конкретный вуз, золотая медаль позволит выпускникам получить дополнительные баллы, которые суммируются с результатами ЕГЭ, либо получить преимущество при зачислении в случае, если медалист и другой абитуриент без медали наберет одинаковое количество баллов. Информацию о правилах приема уточняется на сайте конкретного вуза, - сообщает департамент образования.

Тэги: школьные медали

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