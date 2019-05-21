Жителям Вологды предлагают бесплатный билет на колокольню в обмен на цветочную рассаду

21.05.2019 [Общество]

Обменять цветочную рассаду на билет в музей предлагают вологжанам. С 20 по 25 мая в Вологодском музее-заповеднике проходит акция «В музей с цветами».

- Каждый посетитель музея может внести свой вклад в озеленение территории Вологодского кремля или филиалов. Для этого нужно принести рассаду однолетних или многолетних цветов Юго-Западную башню кремля с 10 до 17 часов и отдать её кассиру. Взамен участник акции получит бесплатный билет на колокольню и сможет полюбоваться весенней городской панорамой, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Уже в начале июня цветы будут высажены на музейных клумбах.

Тэги: музей, колокольня

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