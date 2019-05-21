Конкурс-парад оригинальных детских колясок пройдет в Череповце 1 июня

21.05.2019 [Общество]

Конкус-парад детских колясок, посвященный сказкам, пройдет в Череповце 1 июня. Как сообщает сайт мэрии города, в этом году он посвящен юбилеям любимых сказок и авторам. В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина, 115 лет — со дня рождения Корнея Чуковского, 250 лет со дня рождения Ивана Крылова, 210 лет со дня рождения Гоголя.

В номинации «Юбилей любимой сказки» организаторы предлагают оформить коляску по мотивам произведений-юбиляров: «Конек-горбунок» (185 лет), «Волшебник Изумрудного города» (80 лет), «Три толстяка» (95 лет), «Снежная королева» (165 лет), «Робинзон Крузо» (300 лет). Еще одна номинация конкурса — «Юбилей любимого мультфильма».

«Мы предложили и еще одну номинацию — «Герои нового поколения», это современные мультфильмы, современные герои. Обладателем гран-при станет семья, где не только коляска, но и все члены семьи будут представлять единый образ, у всех будут костюмы, атрибутика. Также будут спецноминации, например, «Самый юный участник». Самому юному участнику у нас было всего две недели. Еще одна спецноминация — «Самая креативная идея». Традиционная номинация — «Династия». Очень важно, чтобы участие в таких праздниках принимала вся семья», — рассказала cherinfo.ru организатор парада Ирина Орлова.

Для участия в конкурсе нужно до 29 мая выслать заявку на почту Irina.Orlova@sos-dd.org. Подробнее о конкурсе можно узнать в его группе «ВКонтакте».

Тэги: коляски, дети, день защиты детей

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