Череповчанин получил ожоги, пытаясь приготовить наркотик на кухонной плите

В Череповце накануне вечером во время приготовления наркотиков в одной из квартир на улице Ленина вспыхнули пары бензина, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сигнал о возгорании на кухне панельной пятиэтажки поступил на пульт «01» в 19.53. Через пять минут пожарные уже были на месте, но их помощь не понадобилась – огонь уже потушили. Пламя успело повредить потолочную плитку на площади 2 квадратных метра. 54-летний владелец квартиры госпитализирован с ожогами спины.

Пожар возник, когда он пытался на кухонной плите приготовить наркотик – произошла вспышка паров бензина. Сумма ущерба устанавливается.