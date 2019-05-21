«Снежных валов не обнаружено»: в Вологде чиновники в мае проверили работу «Магистрали» по жалобе на снег

21.05.2019 [Общество]

Сотрудники администрации Вологды, проверяя работу «Магистрали» после жалобы жителя города, не увидели 16 мая описанных в письме завалов снега на автобусной остановке. Жалоба поступила еще в марте. 20 мая чиновники сообщили вологжанину, что снега не обнаружено.

В марте этого года вологжанин Александр Чаузов обратился в городскую администрацию с жалобой на работу «Магистрали»: подрядчик плохо убирал от снега остановку на улице Северной.

- Обратился в марте с письмом, получил отписку. В апреле написал жалобу в прокуратуру и вот в мае долгожданная проверка от АДГорода и ответ по-существу, - сообщает группа движения «Вместе» в соцсети.

В своем ответе чиновники городской администрации сообщили, что 16 мая 2019 года специалист МКУ «Служба городского хозяйства»  выехал на остановку на улице Северной.

- На момент проверки территория остановки и заездной карман находились в удовлетворительном состоянии. Снежных валов и песка не обнаружено, - говорится в ответе и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского (см. в галерее).

В письме чиновник также отмечает, что ответственность за содержание остановок, на которых есть встроенные торговые павильоны, лежит на собственниках этих павильонов. В случае некачественного содержания вологжанам советуют обращаться в административно-технический отдел городской администрации по телефону 72-24-00.

Тэги: Магистраль, уборка снега

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