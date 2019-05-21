В Вытегорском районе вынесли приговор начальнице почтамта, присваивавшей на работе деньги и товары

21.05.2019 [Происшествия]

В Вытегорском районе суд вынес приговор бывшей начальнице почтамта, которая полтора года носила с работы домой товары, а также забирала себе полученные от населения деньги. Недостачу выявили в ходе ревизии, женщину уволили. Ее судили по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата).

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что она унесла домой товаров на 18 тысяч рублей (сигареты, продукты питания и хозяйственные товары), а еще 177 тысяч рублей получила от клиентов почты, но не внесла в кассу, а забрала себе.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Тэги: Почта России

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