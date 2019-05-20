В Череповце 68-летняя женщина-инвалид погибла на пожаре из-за зажженной лампадки

71-летняя жительница Череповца подозревается в причинении смерти по неосторожности своей сестре. Пенсионерка оставила в квартире прикованной к постели родственницы зажженную лампадку, из-за которой начался пожар.

68-летняя женщина погибла в одной из квартир на улице Городецкой в Череповце 16 апреля этого года. По заключению судмедэкспертов, причиной ее гибели стало отравление угарным газом.

Следователи выяснили, что погибшая пенсионерка была инвалидом и не могла сама передвигаться по квартире, за ней ухаживала старшая сестра. В тот день 71-летняя череповчанка, уходя, оставила зажженной лампадку, из-за которой и произошел пожар.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.