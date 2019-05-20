Двух жителей Сокольского района приговорили к колонии за то, что они обругали матом сотрудника УФСИН

20.05.2019 [Происшествия]

В Сокольском районе двоих братьев приговорили к реальным срокам лишения свободы из-за того, что они обругали матом сотрудника УФСИН.

Инцидент произошел 23 ноября 2018 года. Сергей и Алексей Д. прибыли в сокольский филиал уголовно-исполнительной инспекции, чтобы один из них, Сергей, осужденный условно, зарегистрировался.

Зайдя в кабинет инспектора, один из мужчин в грубой форме потребовал произвести его регистрацию. Когда тот попросил его успокоиться и подождать в течение немного в коридоре, братья начали выражать ему свое недовольство в форме «грубой нецензурной брани», тем самым «унизили его честь и достоинство как представителя власти».

— В судебном заседании Д. вину не признали, утверждали, что не высказывали оскорблений конкретно в адрес инспектора, а нецензурную речь они регулярно используют в повседневном общении «для связки слов», считают ее нормой поведения, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Однако судья пришел к выводу, что братья высказывали оскорбления именно в адрес инспектора: они шли за ним, смотрели на него, один из братьев сорвал с двери график работы, смял его и бросил в инспектора.

Мировой судья назначил Сергею Д. наказание виде 1 года 10 месяцев лишения свободы, Алексею Д. — в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима. Вынося приговор, суд учел, что оба фигуранта ранее были судимы, а преступление совершили в период испытательного срока.

Кроме того, суд обязал братьев выплатить инспектору по 30 тысяч рублей с каждого в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: оскорбление представителя власти, суды

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