Книжные знаки Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Георгия Вицина можно увидеть на выставке в Вологде

В Вологде открылась выставка «Весь мир — театр», посвященная Году театра, открылась доме Корбакова. В экспозиции представлены более 100 экслибрисов, изготовленных для деятелей отечественного искусства и культуры, сообщает областная картинная галерея.

Экслибрис (от лат. ex libris — «из книг») — это специальный книжный знак, обозначающий принадлежность издания конкретному владельцу. На выставке можно увидеть экслибрисы, сделанные для выдающихся режиссеров и артистов: Георгия Товстоногова, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Игоря Ильинского, Иннокентия Смоктуновского, актеров Георгия Жженова, Валентина Гафта, Андрея Миронова, Георгия Вицина, Евгения Евстигнеева, Михаила Ульянова и других.



Посетители дома Корбакова также увидят книжные знаки, выполненные отечественными художниками для Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и Аллы Пугачевой.

Выставка работает до 16 июня.