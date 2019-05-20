Книжные знаки Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Георгия Вицина можно увидеть на выставке в Вологде

20.05.2019 [Культура]

В Вологде открылась выставка «Весь мир — театр», посвященная Году театра, открылась доме Корбакова. В экспозиции представлены более 100 экслибрисов,  изготовленных для деятелей отечественного искусства и культуры, сообщает областная картинная галерея.

Экслибрис  (от лат. ex libris — «из книг») — это специальный книжный знак, обозначающий принадлежность издания конкретному владельцу. На выставке можно увидеть экслибрисы, сделанные для выдающихся режиссеров и артистов: Георгия Товстоногова, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Игоря Ильинского, Иннокентия Смоктуновского, актеров Георгия Жженова, Валентина Гафта, Андрея Миронова, Георгия Вицина, Евгения Евстигнеева, Михаила Ульянова и других.

Посетители дома Корбакова также увидят книжные знаки, выполненные отечественными художниками для Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и Аллы Пугачевой.

Выставка работает до 16 июня.

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Фото с сайта областной картинной галереи

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