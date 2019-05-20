Группы «Градусы» и «Город 312» выступят с бесплатным концертом в Череповце в День химика

24 мая в честь Дня химика в Череповце с бесплатным концертом выступят группы «Градусы» и «Город 312». Концерт начнется на площади Химиков в 18.30, сообщает официальный сайт мэрии города.

В тот же день во Дворце Химиков для сотрудников предприятия «Апатит» пройдет концерт группы «Иванушки International».

Праздничные мероприятия посвящены в этом году 50-летию большой химии в Череповце. 22 мая в интерактивном центре «Зеленая планета» откроется экспозиция, посвященная истории череповецкого химического завода.

По традиции к празднику откроют несколько социальных объектов, рассказал заместитель генерального директора АО «Апатит» Александр Гильгенберг:

«24 мая проведем малый чин освящения часовни святой великомученицы Екатерины на азотном комплексе. Завершаем строительные работы в ФОКе с бассейном химико-технологического колледжа в Северном районе. Он готов, но некоторое время нужно на получение разрешений от контролирующих органов. Пользоваться комплексом смогут все жители района. В школе № 29 мы откроем центр ГТО для всех школьников города, там можно будет подготовиться и сдать нормы».

25 мая, в субботу, в парке КИО пройдет детский праздник «В стране волшебной химии». Посетителям, участникам конкурсов аниматоры будут дарить сладкие подарки. С 10 до 14 часов будут бесплатно работать аттракционы.

26 мая, в воскресенье, у Ледового дворца пройдет детский рок-фестиваль, будут работать семейные интерактивные площадки. В прошлом году в празднике приняли участие порядка полутора тысяч человек.

Завершатся празднования 26 мая в 18 часов во Дворце химиков, где на семейном фестивале духовного творчества выступит хор Валаамского монастыря.