Капремонт школы в поселке Малечкино Череповецкого района обещают закончить к 1 сентября

В поселке Малечкино Череповецкого района начались работы по капитальному ремонту здания школы на улице Молодежной.

Здание школы построено в 1968 году, в нем необходимо заменить оконные блоки, отремонтировать столовую, пищеблок, входную группу, заменить внутренние двери и освещение.



Изначально планировался капремонт на сумму 8,5 млн. рублей, но необходимо также заменить технологическое оборудование на пищеблоке, приобрести мебель для столовой и подъемник для детей-инвалидов. Поэтому сумма на капитальный ремонт, выделяемая из областного бюджета, была увеличена до 12 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Судя по сайту госзакупок, работы на объекте выполняют три подрядчика. Так, заменой окон занимается ООО «Юпитер» из Архангельской области. Директор – Андрей Ярыгин. Фирма выиграла госконтракт на 2,9 млн рублей (начальная цена была 5,2 млн).

Контракт на электромонтажные работы по освещению, ремонт входной группы, первого этажа, обеденного зала, пищеблока, тамбуров эвакуационных выходов, замену внутренних дверей, замену сетей канализации и обустройство пандуса выиграло вологодское ООО «РОКС» (директор – Евгений Клещин). Фирма получила контракт на 2,5 млн рублей (начальная цена была 3,3 млн).

Ремонтом спортзала занимается ООО «Русгорстрой» из Череповецкого района, организация получила госконтракт на 1,15 млн рублей ( начальная цена – 1,6 млн рублей). По данным базы «Контур. Фокус», директором фирмы является Гор Титанян, в организации числится один сотрудник.



Таким образом, на сами ремонтные работы по контрактам потратят чуть больше половины направляемой властями суммы - около 6,5 млн.