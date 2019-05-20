С 1 июня торги по продаже городского имущества в Вологде станут электронными

20.05.2019 [Экономика]

С 1 июня в Вологде торги по продаже муниципального имущества сделают электронными. Прекратится «бумажная» регистрация участников аукционов, сообщает сайт городской администрации.

«С 1 июня вступят в силу изменения в федеральный закон, регулирующий приватизацию государственного и муниципального имущества. Торги будут проводиться только в электронной форме. Для участников она проще не станет, а наоборот, усложнится. Однако это тенденция времени, связанная с переводом различных услуг в электронный вид. Желающим приобрести объекты недвижимости следует поторопиться», - сказала начальник департамента имущественных отношений Вологды Анна Горячева.

Для входа на электронные площадки участники, желающие приобрести имущество, должны будут получить электронные ключи. Однако до конца мая все желающие принять участие в торгах еще могут подать документы как раньше, в бумажном виде.

Сейчас на торги выставлено несколько объектов недвижимости в различных частях города, в том числе в центральной. С подробной информацией о них можно ознакомиться на официальном сайте, а также в группе в соцсети, где приложены фотографии актуальных объектов для приватизации.

Тэги: продажа имущества, муниципальное имущество

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