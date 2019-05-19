Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в квартире на улице Мишкольцской в Вологде

19.05.2019 [Происшествия]

В Вологде в результате пожара рано утром 19 мая погиб 60-летний мужчина. Сигнал о возгорании в двухкомнтатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Мишкольцской, 9А поступил в 4.17. Первые подразделения прибыли на место в 4.25.

Пожарные спасли из горящей квартиры и расположенных с ней рядом восемь человек: двух детей и шестерых взрослых.  Пламя потушили в 4.37 утра.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, пламя повредило внутреннюю отделку, мебель. Квартира этажом ниже залита водой, повреждена бытовая техника.

На месте было обнаружено тело хозяина квартиры 1959 года рождения. На пожаре также пострадала 30-летняя женщина (госпитализирована с отравлением угарным газом). 37-летний мужчина был увезен с места медиками в больницу для обследования, от госпитализации отказался. 

По предварительным данным областного УМЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. 

Тэги: пожар, гибель человека

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