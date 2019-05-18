ЕСПЧ коммуницировал жалобу Евгения Доможирова на арест

Европейский суд по правам человека коммуницировал* жалобу Евгения Доможирова на решение суда по поводу проведения шествия против пенсионной реформы в Вологде. Ему тогда дали 15 суток ареста.

Ответ инстанции политик публикует в своём Twitter. ЕСПЧ обещает приступить к рассмотрению жалобы, «как только появится возможность».

Хорошие новости пришли из Страсбурга.

Принята моя жалоба в ЕСПЧ по митингу против пенсионной реформы от 9 сентября, за который я получил 15 суток.

Ждём верификации и обязательно победим!

Спасибо @cherkni и «Апологии протеста»

Остался ещё штраф за 05.07 https://t.co/L7UdI0YPGy pic.twitter.com/Y6B11Cn6js — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) 18 мая 2019 г.

Также в ЕСПЧ передана жалоба Доможирова за решение на ещё один митинг против повышения пенсионного возраста, который прошёл 5 июля 2018 года на Кремлевской площади, сообщает движение «Вместе». Тогда политику присудили административный штраф.

В октябре 2018 года Доможирова признали виновным по статье КоАП 20.2. часть 8 (повторное совершение нарушения), протокол по ней полицейские составили во время шествия 9 сентября 2018 года. Сам политик утверждает, что на тот момент у него не было никаких непогашенных административных наказаний. NewsVo писал о том, как проходило то заседание суда.

* Выражение "коммуницировать жалобу" в процессуальной практике Страсбургского суда означает процедуру направления поступившей в Евросуд жалобы государству, действия которого обжалуются, для ознакомления и представления по ней письменных замечаний в ЕСПЧ.