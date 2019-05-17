В Вологде пенсионерку оштрафовали на 8 тысяч рублей за продажу "шпионских" брелоков

17.05.2019 [Общество]

В Вологде 57-летнюю пенсионерку оштрафовали за покупку и продажу брелоков со скрытыми диктофонами и видеокамерами, сообщает региональное управление следственного комитета.

20 "шпионских" брелоков женщина купила в интернет-магазине еще в 2013 году, а в декабре 2018 года решила их сбыть. Объявление о продаже спецтехники пенсионерка разместила в интернете. На вологжанку завели уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

На суде обвиняемая раскаялась в совершении преступления и попросила назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В итоге дело закрыли, пенсионерке назначен судебный штраф в размере 8 тысяч рублей.

Использование «шпионской» техники на территории России запрещено: по закону, покупать и продавать такие техсредства без специальной лицензии нельзя.  Летом 2017 года Newsvo сообщал, что 34-летний житель Вологды стал фигурантом уголовного дела из-за заказанной в интернете ручки с видеокамерой и диктофоном. Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Тэги: шпионаж, видеокамеры

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