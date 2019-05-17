Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области

Вологодская журналистка Анна Конанова задала вопрос президенту России Владимиру Путину о строительстве мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Девушка принимает участие в медиафоруме ОНФ в Сочи, который накануне посетил глава государства.

- Меня зовут Анна Конанова, я из Вологды. Но вопрос у меня будет как у представительницы… - начала свой вопрос Анна.

- Масло, масло привезли? – спросил ее президент.

- И масло, и кружево. Но кружево не надела, могла бы об этом позаботиться. Владимир Владимирович, вопрос у меня не вологодский, вопрос о ситуации на Русском Севере. Сейчас с тревогой следим за ситуацией, которая складывается в соседней с нами Архангельской области. На станции Шиес, куда планируют возить московский мусор. Официально мы много об этом не говорим, но даже учитывая то, что масштаб мусорной проблемы сейчас большой, ее нужно решать, ситуация столкновения населения и чоповцев, тех, кто охраняет этот объект. Хотелось бы услышать вас как главу государства, потому что смотреть на это очень больно и страшно. Хочется, чтобы все проходило мирно, люди слышали друг друга. Я думаю, что мы способны, мы жители одной страны, договариваться, слышать и понимать друг друга.

- Я думаю, что чоповцы здесь не при чем, они выполняют свою работу, им поручили… Важно, чтобы они делали это корректно. Но вопрос-то глубже, с коммунальными бытовыми отходами, вот в чем вопрос.

- Архангелогородцы называют это: «Не превращайте Русский Север» в мусорный чулан». И проживая по соседству, будучи вологжанкой, у меня есть ощущение, что я и архангелогородка тоже. Смотрю за этим с большой тревогой.

- Вопрос очень чувствительный для миллионов людей и очень важный. Здесь не до смеха, он серьезный вопрос. С одной стороны, нам нужно заниматься утилизацией. Правильно? У нас десятилетиями скапливались эти полигоны, на которые никто никогда не обращал внимания. Просто сваливали и все.Мы должны этим заняться. А что такое заняться? Мусороперерабатывающие заводы многие строить не хотят. Или рядом с собой видеть не хотят. Мусоросжигательные заводы не хотят. Свалки не хотят. Увозить не хотят. А чего мы хотим? Мы хотим зарастать мусором? Тоже нет.

При этом, как отметил президент, опасения и тревоги жителей Архангельской области не лишены оснований. Необходимо «строжайшим образом следить за качеством исполнения» строительства полигона.

- Вы знаете, некоторые страны продают свой мусор, и у них покупают, а некоторые платят за то, что вывозят свой мусор в другие страны. И в Европе тоже такая практика имеется. Наверняка и Москва собирается платить за это Архангельской области, я, честно говоря, деталей не знаю. Но в любом случае, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут. К тому же, насколько я понимаю, это все временная мера, которая будет происходить до строительства соответствующих сооружений по утилизации мусора. Но даже промежуточные решения должны приниматься таким образом, чтобы не создавать новых проблем и людям не вредить. Москва не может мусором зарастать – 10-миллионный город. Но и в других регионах не должно быть проблем.

В завершении разговора Владимир Путин пообещал поговорить с руководителями Архангельской области, Москвы.

- Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от полигонов. Я вообще не очень понимаю, зачем создавать полигон, если о нем идет речь, в непосредственной близости от населенных пунктов. Поговорю с ними.

Железнодорожная станция Шиес находится в Ленском районе Архангельской области. Проект по созданию полигона переработки или захоронения ТКО из Москвы и Подмосковья был утвержден властями Архангельской области в октябре прошлого года. Объект планируется построить рядом со станцией.

Против строительства «Шиеса» выступили жители крупных городов области и близлежащих населенных пунктов соседней Коми. С октября прошлого года они проводят акции протеста против создания полигона. Возле станции Шиес постоянно происходят стычки с полицейскими и рабочими. Протестующие добиваются права провести региональные референдумы по запрету ввоза мусора из других регионов.

Как пишет «Медуза», на несогласованную акцию в Архангельске 7 апреля вышли тысячи людей. Полицейские просто расступились перед протестующими, которые направлялись к главной площади города, — зато спустя пару дней самых активных участников протеста оштрафовали.

Местные активисты сообщают, что для подавления протестов в Архангельскую область направляют ОМОН из других регионов России, в том числе из Вологодской области.



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Восстание против свалки. Как северяне противостоят строительству полигона для московских отходов на станции Шиес и кто стоит за многомиллиардным проектом - читайте материал портала 7x7 в "Обзоре прессы".