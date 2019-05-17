В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей

17.05.2019 [Общество]

Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал череповецкого предпринимателя за небезопасные перевозки пассажиров. От уголовной ответственности бизнесмен освобожден.

По версии следствия, 35-летний мужчина оказывал в Череповце услуги по перевозке пассажиров и багажа, включая туристический трансфер. Перевозки осуществлялись водителями, которых нанимал лично сам бизнесмен, сообщает региональное управление следственного комитета.

Ночью 15 августа 2018 года одну из перевозивших пассажиров машин  остановили на трасе Москва-Архангельск сотрудники полиции. При проверке выяснилось, что в конструкцию автомобиля незаконно внесли изменения: в «Рено» установлены дополнительные сидения. Кроме того, водитель автомобиля был ранее лишен права управления транспортными средствами.

В отношении перевозчика возбудили дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Его материалы передали в суд.

На суде бизнесмен заявил, что полностью признает свою вину и просит прекратить в отношении него уголовное преследование. Учитывая, что преступление мужчиной было совершено впервые, суд назначил череповчанину меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Тэги: пассажироперевозки, трансфер

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