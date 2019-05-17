В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал череповецкого предпринимателя за небезопасные перевозки пассажиров. От уголовной ответственности бизнесмен освобожден.
По версии следствия, 35-летний мужчина оказывал в Череповце услуги по перевозке пассажиров и багажа, включая туристический трансфер. Перевозки осуществлялись водителями, которых нанимал лично сам бизнесмен, сообщает региональное управление следственного комитета.
Ночью 15 августа 2018 года одну из перевозивших пассажиров машин остановили на трасе Москва-Архангельск сотрудники полиции. При проверке выяснилось, что в конструкцию автомобиля незаконно внесли изменения: в «Рено» установлены дополнительные сидения. Кроме того, водитель автомобиля был ранее лишен права управления транспортными средствами.
В отношении перевозчика возбудили дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Его материалы передали в суд.
На суде бизнесмен заявил, что полностью признает свою вину и просит прекратить в отношении него уголовное преследование. Учитывая, что преступление мужчиной было совершено впервые, суд назначил череповчанину меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.