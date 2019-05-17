Администрация Великого Устюга задолжала по взносам на капремонт более 1,2 млн рублей

17.05.2019 [Общество]

Прокуратура требует от администрации Великого Устюга погасить долги по взносам на капремонт муниципального жилья. Соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте ведомства.

Проверка показала, что администрация города не исполняет своей обязанности по уплате взносов капремонта. Задолженность Великого Устюга перед Фондом капитального ремонта Вологодской области составляет уже более 1,2 млн. рублей.

- Несвоевременное исполнение указанных обязательств влечет возложение на местный бюджет дополнительных расходов в виде уплаты пени, что влечет неэффективное использование бюджетных средств, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, из-за неуплаты взносов невозможно проведение капитального ремонта в домах, а это нарушает права людей, которые в них живут.

В адрес руководителя городской администрации внесено представление о необходимости устранить нарушение закона. Оно находится на рассмотрении.

Тэги: фонд капремонта, капремонт, взносы, квартплата, коммунальщики

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