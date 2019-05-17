В Грязовце загорелось недавно проданное на разборку бывшее здание интерната для сирот

В Грязовце накануне вечером загорелось бывшее здание школы-интерната для сирот на улице Ленина. В марте этого года районные власти продали его на разборку ООО «Ремпуть».

Видео Сергея Ковригина

Сигнал о возгорании в двухэтажном кирпичном здании на улице Ленина, 101 поступил накануне в 17.07. Пожарные прибыли на место через три минуты, полностью потушить огонь удалось к восьми часам вечера.

Общая площадь пожара составила 380 квадратных метров. Повреждена внутренняя отделка третьего этажа, кровля. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, причиной возгорания стало «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц».

Комплекс зданий (школа, спальный корпус, хозяйственный корпус, сарай) на улице Ленина, 101 в Грязовце пустует несколько лет. До 1 апреля 2012 года они находились в собственности Вологодской области и были закреплены за Грязовецким детским домом (также именовался школой-интернатом для детей-сирот). Когда детдом расформировали, здания отдали на время Грязовецкому политехническому техникуму, а потом, в марте 2016 года, их передали в собственность района для последующей приватизации. Однако продать имущество муниципалитет не мог три года.

- Последний месяц, проходя мимо, этого большого трехэтажного здания, вижу как разбиваются окна и разоряются помещения внутри здания. Все выглядит так как, как будто у него абсолютно нет хозяина. Никто не делает попытки хотя бы заколотить двери. Обратите пожалуйста внимание, ведь такое бесхозяйствование может привести в скором времени к разрушению или пожару, - написали в сентябре 2016 года местные жители в онлайн-приемную губернатора.

Как удалось выяснить Newsvo, 25 марта 2019 года комплекс зданий общей площадью более 5,8 тысяч квадратных метров районные власти продали с аукциона за 1,128 млн рублей частной фирме – ООО «Ремпуть». В Вологодской области одна организация с таким названием. По данным rusprofile.ru, ее директором является Александр Воронин. Основной вид деятельности – «производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей».