В Усть-Кубинском районе 61-летний мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения

61-летний мужчина погиб на пожаре в селе Устье. Трагедия произошла накануне вечером: загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже деревянного дома на улице Яковлева.

Сигнал поступил на пульт "01" в 23.04, через две минуты первые подразделения уже были на месте. Полностью потушить огонь удалось к 23.29, позже на месте было обнаружено тело мужчины, владельца квартиры. Плася повредило внутреннюю отделку одной из комнат, кухни, прихожей, общая плозадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.