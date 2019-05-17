В Усть-Кубинском районе 61-летний мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения

17.05.2019 [Происшествия]

61-летний мужчина погиб на пожаре в селе Устье. Трагедия произошла накануне вечером: загорелась трехкомнатная квартира на втором этаже деревянного дома на улице Яковлева.

Сигнал поступил на пульт "01" в 23.04, через две минуты первые подразделения уже были на месте. Полностью потушить огонь удалось к 23.29, позже на месте было обнаружено тело мужчины, владельца квартиры. Плася повредило внутреннюю отделку одной из комнат, кухни, прихожей, общая плозадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: погиб при пожаре, гибель человека, курение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети
В Вологде на пожаре в квартире погиб журналист Николай Гуляев
ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку
Зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116
В Вологде на засеянных «Магистралью» по новой технологии газонах не взошла трава
Регоператор «Чистый след» покупает в лизинг внедорожник «Mitsubishi Pajero Sport 3»
17.05.2019 [Происшествия]

В Грязовце загорелось недавно проданное на разборку бывшее здание интерната для сирот

895
0
15.05.2019 [Происшествия]

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети

13451
20
16.05.2019 [Происшествия]

Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова

3605
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце перевозчика, у которого пассажиров возил лишенный прав водитель, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района обещают отремонтировать до конца года
"Мы требуем!": в Вологде 16 мая прошел митинг на площади Чайковского
Администрация Великого Устюга задолжала по взносам на капремонт более 1,2 млн рублей
В Грязовце загорелось недавно проданное на разборку бывшее здание интерната для сирот
В Усть-Кубинском районе 61-летний мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения
 


15.05.2019 [Общество]

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

2038
0
17.05.2019 [БлогоVO]

Про #храм

664
0
16.05.2019 [Обзор Прессы]

Не инструмент репрессий. Как судят за оскорбление чувств верующих

349
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика