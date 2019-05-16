Премьера фильма о маслоделе Верещагине состоится в Череповце

Документальный фильм «Николай Верещагин. Жизнь по маслу» покажут в Череповце. Режиссёром картины стал Валерий Татаров. Она выйдет на телеканале «Культура».



Работая над лентой, съёмочная группа объездила все места, с которыми была связана деятельность Верещагина. Это Вологодская, Ярославская, Тверская, Московская области, а также на фермы и сыроварные Швейцарии. Именно там он набрался опыта и перенял технологию, адаптировав её позже для России.



Соавтором фильма стал известный вологодский писатель, режиссер Анатолий Ехалов, сообщает Череповецкое музейное объединение.

Премьерный показ пройдёт 17 мая в 14:00 в Камерном театре.