Премьера фильма о маслоделе Верещагине состоится в Череповце
16.05.2019 [Общество]
Документальный фильм «Николай Верещагин. Жизнь по маслу» покажут в Череповце. Режиссёром картины стал Валерий Татаров. Она выйдет на телеканале «Культура».
Работая над лентой, съёмочная группа объездила все места, с которыми была связана деятельность Верещагина. Это Вологодская, Ярославская, Тверская, Московская области, а также на фермы и сыроварные Швейцарии. Именно там он набрался опыта и перенял технологию, адаптировав её позже для России.
Соавтором фильма стал известный вологодский писатель, режиссер Анатолий Ехалов, сообщает Череповецкое музейное объединение.
Премьерный показ пройдёт 17 мая в 14:00 в Камерном театре.