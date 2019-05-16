Премьера фильма о маслоделе Верещагине состоится в Череповце

16.05.2019 [Общество]

Документальный фильм «Николай Верещагин. Жизнь по маслу» покажут в Череповце. Режиссёром картины стал Валерий Татаров. Она выйдет на телеканале «Культура». 

Работая над лентой, съёмочная группа объездила все места, с которыми была связана деятельность Верещагина. Это Вологодская, Ярославская, Тверская, Московская области, а также на фермы и сыроварные Швейцарии. Именно там он набрался опыта и перенял технологию, адаптировав её позже для России. 

Соавтором фильма стал известный вологодский писатель, режиссер Анатолий Ехалов, сообщает Череповецкое музейное объединение. 
Премьерный показ пройдёт 17 мая в 14:00 в Камерном театре. 

Тэги: вологодское масло, Верещагин

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети
В Вологде на пожаре в квартире погиб журналист Николай Гуляев
ФАС обязала мусорных регоператоров в Вологодской области пересчитать валовую выручку
Зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц
В Вологде пациенты собирают подписи за сохранение диабет-центра
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке
В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116
В Вологде на засеянных «Магистралью» по новой технологии газонах не взошла трава
В Вологодском районе поисковики обнаружили минометную мину
16.05.2019 [Общество]

Контракты на ремонт 40 дворов в Вологде опять достались «Магистрали» и «Дорсервису»

1013
1
15.05.2019 [Происшествия]

На жителя Верховажья составили протокол об оскорблении власти из-за статуса о Путине в соцсети

12007
19
16.05.2019 [Происшествия]

Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова

2421
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Премьера фильма о маслоделе Верещагине состоится в Череповце
Вологжанина, убившего полуторамесячную дочку своей сожительницы, приговорили к 20 годам лишения свободы
В Соколе из горящей квартиры спасли женщину и двоих ее детей
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
В Екатеринбурге продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере
Футбольные команды из Вологды и Череповца вышли в полуфинал кубка "Золотое кольцо"
Вологодская область в 2019 году получит дополнительные 9,4 млн рублей на поддержку фермеров
 


15.05.2019 [Общество]

Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным

1765
0
16.05.2019 [БлогоVO]

У большинства российских семей беда со сбережениями.  Этих сбережений попросту НЕТ

116
0
16.05.2019 [Обзор Прессы]

Не инструмент репрессий. Как судят за оскорбление чувств верующих

257
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика