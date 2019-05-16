В Соколе из горящей квартиры спасли женщину и двоих ее детей

16.05.2019 [Происшествия]
В Соколе из горящей квартиры спасли женщину и двоих ее детей

В Соколе из горящей квартиры спасли 36-летнюю женщину и двух ее детей. Огонь вспыхнул в одной из комнат квартиры на третьем этаже кирпичного дома №11А по улице Некрасова.

Сигнал о возгорании поступил сегодня в 10.39. Через три минуты первые подразделения пожарных уже были на месте, к 11 часам утра огонь был полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В загоревшейся квартире проживала 36-летняя сокольчанка, трое ее несовершеннолетних детей и ее мать. В момент возникновения пожара дома была женщина и ее двое детей.

- Детей спасли соседи до прибытия первых пожарных подразделений. Женщину эвакуировало по трехколенной лестнице первое прибывшее на пожар подразделение пожарной охраны. Травмированных и погибших нет, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

По предварительной версии, квартира загорелась из-за аварийного режима работы электропроводки в одной из комнат. 

По факту пожара проводится проверка. Точная причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.

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Фото пресс-службы областного УМЧС

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