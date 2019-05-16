Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце

Молодого череповчанина убил его сожитель на пару с гостем во время пьяной ссоры. Пытаясь избавиться от тела, они спрятали его в подъезде дома. Жертве преступления 22 года. 34-летний и 31-летний подозреваемые идут на контакт со следствием.



Труп в подсобном помещении в доме на Набержной 12 мая обнаружил местный житель. Он обратил внимание на то, что на двери в хозпостройку нет навесного замка, как это было обычно. Внутри лежал мужчина с колото-резаными ранами шеи.



Прибывшие на место следователи выяснили, что молодой человек временно жил в квартире этого дома вместе с родственницей и её сожителем. Обследовав помещение, сыщики обнаружили там замытые следы крови, и другие вещдоки, включая орудие преступления – нож. Подозреваемых задержали по горячим следам.

«Один из них пояснил, что конфликт начался из-за возражений потерпевшего, что ему приходится готовить еду. Тело погибшего, как выяснили следователи, подозреваемые планировали сокрыть, сбросив в реку, но из-за выпитого смогли донести лишь до первого этажа», - говорится в сообщении управления СКР по Вологодской области.



Оба подозреваемых взяты под стражу. Расследование ведётся по статье 105 УК РФ «Убийство».