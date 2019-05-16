Футбольные команды из Вологды и Череповца вышли в полуфинал кубка "Золотое кольцо"

16.05.2019 [Спорт]

Вологодские команды прошли в полуфинал кубка «Золотое кольцо». 

Так, футбольный клуб «Череповец» провел два матча с земляками из «Череповца 2». Первая игра завершилась со счетом 4:0, вторая 5:1. Все шесть голов во втором матче были забиты по ходу второго тайма.

В полуфинале кубка череповчане встретятся с «СДЮШОР-Вологда», которая по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее молодёжной команды ярославского «Шинника». После победы 2:1 на своем поле, вологжане накануне провели ответный матч в Ярославле. После безголевого первого тайма, во втором вологжанам в течении двадцати минут удалось дважды поразить ворота хозяев, голами отметились Максим Мешалкин и Иван Рапаков. 2:0 в матче, и 4:1 по сумме двух встреч.

Полуфинальные встречи кубка МФФ «Золотое кольцо» между ФК «Череповец» и «СДЮШОР-Вологда» пройдут 16 и 30 июня. Первый матч состоится в городе металлургов, второй - в областной столице.

Тэги: Футбол

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