Футбольные команды из Вологды и Череповца вышли в полуфинал кубка "Золотое кольцо"

Вологодские команды прошли в полуфинал кубка «Золотое кольцо».

Так, футбольный клуб «Череповец» провел два матча с земляками из «Череповца 2». Первая игра завершилась со счетом 4:0, вторая 5:1. Все шесть голов во втором матче были забиты по ходу второго тайма.



В полуфинале кубка череповчане встретятся с «СДЮШОР-Вологда», которая по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее молодёжной команды ярославского «Шинника». После победы 2:1 на своем поле, вологжане накануне провели ответный матч в Ярославле. После безголевого первого тайма, во втором вологжанам в течении двадцати минут удалось дважды поразить ворота хозяев, голами отметились Максим Мешалкин и Иван Рапаков. 2:0 в матче, и 4:1 по сумме двух встреч.



Полуфинальные встречи кубка МФФ «Золотое кольцо» между ФК «Череповец» и «СДЮШОР-Вологда» пройдут 16 и 30 июня. Первый матч состоится в городе металлургов, второй - в областной столице.