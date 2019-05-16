В Кадуйском районе директора школы поселка Хохлово уволили в связи с утратой доверия

В Кадуйском районе в связи с утратой доверия уволена директор Хохловской средней школы Нина Мартюкова. Женщина устроила на три школьных должности своего супруга, а также фиктивно оформила сторожем жену своего сына.

Прокурорская проверка показала, что супруг женщины приказом директора с января 2014 года назначен на должность завхоза, при этом мужчина одновременно занимал еще две должности – сторожа и рабочего по обслуживанию зданий.

Кроме того, с сентября 2017 года на должность сторожа была оформлена жена сына директора, которая даже не проживает в Кадуйском районе. Работу фактически выполнял супруг директора.

- Вместе с тем директором образовательного учреждения превентивных мер по урегулированию конфликта интересов не принято, уведомлений о трудоустройстве близких родственников в управление образования района не направлено, несмотря на то, что с 2014 года супруг директора находился в непосредственном её подчинении, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Проверка также показала, что женщина предоставила неполную информацию о доходах супруга в налоговой декларации: она не указала его зарплаты на указанных должностях. Директор также скрыла данные об открытых счетах в банках.

Прокуратурой в адрес начальника управления образования Кадуйского района внесено представление об устранении нарушений закона. В документе был поставлен вопрос о расторжении трудового договора по инициативе работодателя, так как выявленные нарушения являются основанием для утраты доверия.