В ВоГУ увеличат количество целевых бюджетных мест на востребованные педагогические специальности

В Вологодском госуниверситете введут 50 дополнительных целевых бюджетных мест на востребованные в регионе педагогические специальности, сообщает пресс-служба губернатора.

- Речь идет о будущих учителях математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования. В течение всего срока обучения каждому студенту-целевику будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 4 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В ближайшее время также увеличится количество получателей губернаторской стипендии. Сейчас она выплачивается 80 студентам и курсантам, достигшим высоких показателей в учебе, в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. Квота будет увеличена до 100 человек, а размер ежемесячной стипендии возрастет с 3 до 10 тысяч рублей.