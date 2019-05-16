В ВоГУ увеличат количество целевых бюджетных мест на востребованные педагогические специальности

16.05.2019 [Общество]

В Вологодском госуниверситете введут 50 дополнительных целевых бюджетных мест на востребованные в регионе педагогические специальности, сообщает пресс-служба губернатора.

- Речь идет о будущих учителях математики и информатики, иностранных языков и культурологии, а также специального образования. В течение всего срока обучения каждому студенту-целевику будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 4 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В ближайшее время также увеличится количество получателей губернаторской стипендии. Сейчас она выплачивается 80 студентам и курсантам, достигшим высоких показателей в учебе, в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности.  Квота будет увеличена до 100 человек, а размер ежемесячной стипендии возрастет с 3 до 10 тысяч рублей.

Тэги: бюджет, обучение, студенты, стипендии, вузы, ВоГУ

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